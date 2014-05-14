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تقارير - مالاجا يسعى للتعاقد مع تاتا مارتينو بعد رحيله من برشلونة

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تقارير - مالاجا يسعى للتعاقد مع تاتا مارتينو بعد رحيله من برشلونة تقارير - مالاجا يسعى للتعاقد مع تاتا مارتينو بعد رحيله من برشلونة

/أ ش أ/ ذكرت أنباء صحفية إسبانية اليوم الأربعاء أن نادي مالاجا يرغب في التعاقد مع تاتا مارتينو المدير الفني لنادي برشلونة لتولي قيادته الفنية في الموسم القادم.

وذكرت إذاعة كادينا سير أن هذا الأمر يعتمد بالقطع على رحيل المدرب الأرجنتيني من النادي الكتالوني وفي الوقت نفسه رحيل المدرب الحالي لنادي مالاجا الألماني بيرنت شوستر كما أفادت أنباء في نهاية الأسبوع.

وكانت كثير من التقارير قد أكدت قرب رحيل مارتينو من تدريب نادى برشلونة مع نهاية الموسم حتى في حالة نجاحه في الفوز ببطولة الليجا في المباراة القادمة في كامب نو أمام نادي أتليتكو مدريد.

وكان مارتينو قد تولى مسؤولية تدريب برشلونة بداية هذا الموسم خلفا للراحل تيتو فيلانوفا.

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