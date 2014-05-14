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بالفيديو - أبرز 5 لقطات لفيكتور فالديز في مشواره مع برشلونة

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بالفيديو - أبرز 5 لقطات لفيكتور فالديز في مشواره مع برشلونة بالفيديو - أبرز 5 لقطات لفيكتور فالديز في مشواره مع برشلونة

أعلن الإسباني فيكتور فالديز حارس مرمى برشلونة الإسباني رحيله رسميا عن الفريق واضعا نهاية لمشوار استمر قرابة 12 عاما مع الفريق.

يستعرض FilGoal.com أبرز 5 لقطات في مشوار فيكتور فالديز مع برشلونة.

1 - مباراته الأولى مع برشلونة

المباراة الأولى لفيكتور فالديز مع برشلونة كانت أمام أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني موسم 2002-2003 على ملعب كامب نو وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.. فالديز تسبب يومها في الهدف الأول الذي دخل شباكه إلا أنه قدم أداء طيبا.

2 - خطأين فادحين أمام بيا

أبرز أخطاء فيكتور فالديز في بداية مسيرته الكروية كان أمام ديفيد بيا عندما كان يلعب في فالنسيا بعد أن صنع له هدفين في موسم واحد.

3 - نهائي دوري الأبطال 2006

أول بطولة أوروبية في تاريخ الجيل الذهبي لبرشلونة كادت أن تضيع لولا تألق فيكتور فالديز في المباراة النهائية أمام أرسنال بعد أن حرم تييري هنري وفابريجاس من مضاعفة النتيجة بعد أن كان المدفعجية متقدمين بهدف.. برشلونة قبل النهاية قلب الطاولة وفاز 2-1 ليتوج بالبطولة الأغلى في أوروبا.

4 - خطأ فادح في الكلاسيكو

أخطاء فيكتور فالديز مع مرور السنين باتت أقل إلا أنه ارتكب خطأ فادحا وفي مباراة كلاسيكو بعد أن حاول مراوغة دي ماريا إلا أنه تعثر ليستغل الأرجنتيني هذا الخطأ ويسجل هدفا لريال مدريد.

5 - إصابة في مباراته الأخيرة

تشاء الأقدار أن تنهي الإصابة مشوار فالديز بعد أن تعرض لقطع في الرباط الصليبي بمباراة فريقه أمام سلتا فيجو هذا الموسم دون أن يحتك مع أي لاعب من المنافسين، الإصابة لم تحرمه فقط من مواصلة الموسم بل منعته من المشاركة في كأس العالم.

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فيديو اليوم السابع

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