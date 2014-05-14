بالصور.. ندوة إعلامية تحت عنوان ” قراءة في برامج مرشحي الرئاسة ” بالوادي الجديد‎

نظم مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد ندوة إعلامية تحت عنوان ” قراءة في برامج مرشحي الرئاسة ” لموظفي القطاع الحكومي بمقر مركز الثقافة العمالية بمدينة الخارجة.

وقال حسن سيد مدير مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، إن الندوة تضمنت عدة محاور رئيسية هي سمات ومواصفات القائد الناجح ومفهوم البرنامج الانتخابي ومكونات البرنامج الانتخابي واليات التطبيق وملامح البرنامج الانتخابي للمرشح حمدين صباحي وعبد الفتاح السيسي .

> وأكد سيد انه حاضر في الندوة الدكتور نصر محمد عميد كلية التربية بالوادي الجديد وبمشاركة لفيف من الموظفين والعاملين ببعض المديريات والهيئات الحكومية ولفيف من مواطني الخارجة .