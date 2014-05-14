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وكيل الأزهر يتفقد سير العمل بمستشفى الزهراء الجامعي

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تفقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، الأربعاء، مستشفى الزهراء الجامعي التابع لمستشفيات جامعة الأزهر بناء على تكليف من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للاطمئنان على سير العمل والخدمة المقدمة للمرضى ومتابعة التجهيزات الخاصة بتطوير المستشفى.

وأشاد وكيل الأزهر بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بعد زيارته غرفَ العمليات والرمد والطوارئ والرعاية المركزة، ما يؤكد مدى التقدم العلمي والطبي لمستشفيات جامعة الأزهر، ورعايتها أبناء من مختلف الطبقات.

واستمع وكيل الأزهر خلال الزيارة لشرح واف من المسؤولين عن آخر التحديثات التي تمت بالمستشفى خلال الفترة الأخيرة، وساهم في حصول كلية طب البنات بجامعة الأزهر على شهادة الجودة.

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