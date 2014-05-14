تعرّفي إلى ساعة Couture الجديدة من Versace

أُسرِة ساعات Versace تستقبل وفداً جديداً من مجموعة Couture. وتتميز هذه الساعة الجديدة بالمفتاح اليوناني الأيقوني الذي يجسّد هوية العلامة التجارية، حيث يظهر تميز هذه الساعة الجديدة من النظرة الأولى، من خلال النقوش على المينا والتطريزات الفريدة على الحزام الجلدي الناعم. وتنطوي الساعة على مميزات إضافية تحمل توقيع الدار، مثل العروات الأربع على الإطار والحزام، والتي تظهر في مجموعة كوتور من جياني فرساتشي. وهي تضفي على جمالية الساعة طابعاً عصرياً وحيوياً. وتتوفر العلبة البيضوية الشكل، بخطوطها المتناغمة والغنية، بنسخة من الفولاذ أو مطلية بالذهب IP، مع لمسات مصقولة وملمّعة. وتتضمن الألوان المتماسكة نغمات قوية مثل الأبيض والأسود والأحمر والبرونزي، تماشياً مع باقي أكسسوارات المجموعة.

ساعة مدهشة بجميع تفاصيلها، شاهديها وأخبرينا رأيك بها.