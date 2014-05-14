آرين روبن: رحيلي عن ريال مدريد أفضل قرار في حياتي

أعرب الهولندي آرين روبن، لاعب بايرن ميونيخ الألماني عن رضاه التام عن القرار الذي أخذه سابقا بالانتقال من ريال مدريد إلى صفوف البافاري صيف 2009.

وأكد روبين للموقع الرسمي للبايرن ذلك الأمر قائلا: “كان الرحيل عن مدريد لبايرن أفضل قرار في حياتي” .

وعانى روبين كثيرا خلال مشواره مع ريال مدريد بعد الإصابات التي لحقت به، مما جعل إدارة النادي توافق على انتقاله في صيف 2009 لنادي بايرن ميونيخ، وذلك مع قدوم الرئيس الجديد فلورنتينو بيريز الذي أراد التخلص من الكتيبة الهولندية.

وأضاف روبين بخصوص المباراة النهائية لكأس المانيا أمام بروسيا دورتموند : “في حال تقديمنا مستوى أفضل ولعبنا كفريق واحد فسنفوز بالكأس، بالرغم من الخروج الأوروبي ولكنه موسم جيد”.

وأنهى روبين حديثه قائلا: “إنهم فريق جيد ولكننا نعرف كل شيء عنهم، وتلك المباريات الكبيرة دائما ما نتطلع إليها” .

يذكر أن آرين روبن انتقل من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ عام 2009 مقابل ما يقارب من 28 مليون يورو.