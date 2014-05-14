الطرق والمواصلات تعلن عن بدء تحويلات مرورية على شارع الصفوح اعتبارا من الجمعة

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات تنفيذ تحويلات مرورية على شارع الصفوح، بدءاً من يوم الجمعة 16 مايو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الجارية لمشروع ترام دبي المزمع افتتاحه نوفمبر من العام الجاري.

ودعت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق السائقين ومستخدمي الطرق إلى الانتباه بخصوص التحويلات المرورية الجديدة واتباع اللوحات الإرشادية لتفادي وقوع ازدحامات، حيث سيبدأ العمل فيها على مرحلتين الأولى في 16 من مايو الجاري وتستمر حتى 8 يونيو المقبل، والمرحلة الثانية من 8 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل، لافتةً إلى أن العمل سيكون بشكل مكّثف على مدار 24 ساعة في اليوم حتى يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمشروع الترام، حيث أبدت المهندسة حرص الهيئة على تقليص المدة الزمنية لأعمال المشروع من أجل تقليل فترة الازدحامات المرورية الناتجة عن هذه التحويلات أمام مستخدمي الطريق في أقل وقت ممكن، وأنه من المتوقع أن تستخدم هذه التحويلات لمدة شهرين.

وأشارت المهندسة ميثاء إلى التحويلات المرورية المزمع إنشاؤها في أربعة تقاطعات منها، على شارع الصفوح الأول وهو التقاطع الموازي لكلية دبي، والثاني القريب من مدينة دبي للإعلام، والتقاطع الثالث القريب من فندق تماني، والأخير هو الذي يقع بالقرب من القطاع رقم 10، فيما حثت مستخدمي الطريق وسكّان هذه المنطقة على التعاون وتفهّم مرحلة الأعمال الانشائية لمشروع الترام وما يترتب عليها من ازدحامات مرورية نتيجة التحويلات التي ستكون لفترة مؤقتة، تمهيداً لافتتاح ترام دبي في نوفمبر من العام الجاري، حيث سيكون وسيلة نقل جاذبة وآمنة للركّاب وسيخدم منطقة جميرا بيتش رزيدنس ومنطقة المارينا ومنطقة الصفوح، موضحةً أنه من المتوقع أن يستخدم الترام في المرحلة الأولى نحو 27 ألف راكب في اليوم عند بداية تشغيله، ثم يرتفع العدد ليصل إلى 66 ألف راكب متوقع يومياً في عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع ترام دبي يمتد لمسافة 14.6 كم على طول شارع الصفوح، سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ 10.6 كيلومترات منه، تبدأ من منطقة المرسى وصولا إلى مرآب الترام بالقرب من أكاديمية شرطة دبي، وتضم شبكة الترام 17 محطة للركاب، سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ 11 محطة، موزعة على مناطق الأنشطة والكثافات السكانية على امتداد مسار الترام، ويتألف الأسطول من 11 ترام في المرحلة الأولى، يضاف لها قرابة 14 ترام في المرحلة الثانية ليصبح المجموع 25 تراما، كما يمتد مسار الترام بصورة رئيسية على مستوى الأرض بجانب شارع الصفوح، كما يرتفع فوق جسور علوية في بعض المواقع بمنطقة مرسى دبي وذلك لضرورات البيئة العمرانية بالمنطقة، ويرتبط ترام دبي مع مترو دبي في محطتين وهما محطة مرسى دبي ومحطة أبراج بحيرات جميرا، عبر جسور للمشاة لتسهيل انتقال وتبادل الركاب بين الوسيلتين، كما سيربط الترام مع القطار المعلق (المونوريل) لنخلة جميرا عند مدخل النخلة بشارع الصفوح جسر مكيف للمشاة، وذلك لتسهيل حركة وانتقال الركاب بكل سهولة وأمان.

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