بعد تعيينها سفيرة لحقوق الإنسان شمس الكويتية تفتح جمعية خيرية عبر "تويتر"

بدأت الفنانة الكويتية شمس عملها كسفيرة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط بإنشاء حساب خاص على "تويتر" يحمل إسم "جمعية شمس الخيرية"، وعليه تستقبل شمس ووكلاء في الدول العربية الحالات الإنسانية التي تحتاج للعلاج، وفق شروط وآليات معينة تعتمدها المفوضية.

وقد لاقى الحساب @ShamsCharity وهاشتاق الحالات الإنسانية "#جمعية_شمس_الخيرية" في أول أيامه نشاطاً ملحوظاً في التجاوب من جمهور شمس والمهتمين بالأعمال الخيرية، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالحالات الإنسانية المرتبطة بعملها كسفيرة لحقوق الإنسان، وعبر نشاطها الفني من خلال نوعية أغانيها وما تقدمه من قضايا عن المرأة والعنف، وأخيراً حوار الأديان في أغنية "دين أبوكم إيه" التي أطلقتها مؤخراً ولاقت ضجة كبيرة فور عرضها.

جاء إنشاء الحساب بعد يومين من تعيينها سفيرة لحقوق الإنسان، من قبل رئيس مفوضية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، ومندوب المفوضية في لبنان السفير فوق العادة علي عقيل، وسط حضور حشد كبير من المشاهير وكبار الإعلاميين والسياسيين في بيروت.

من جانبها ذكرت شمس عبر اتصال هاتفي مع "سيدتي.نت" أنّ اهتمامها بالحالات الإنسانية أمر ليس بجديد، خصوصاً في ظل الأعمال الغنائية التي تقدمها وصولاً للأغنية الأخيرة التي حاكت الثورة المصرية والسلام بين الأديان، والتي كانت تهتف بقوة ضد التطرف وتهدف للوحدة بين البشر.

وأوضحت أنّ منصبها كسفيرة هو تكليف لها، وستحاول جاهدة تحقيق تطلعات مفوضية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، وجمهورها الذي أعطاها الثقة بأن تكون سفيرة له في الوصول لكل الحالات الإنسانية التي تحتاج للمساعدة، مشدّدة على أنّها ستسخّر كافة إمكانياتها لخدمة الإنسان أولاً، بدون أي نوع من أنواع التطرف.

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