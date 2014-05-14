ضبط 363 كيلو حلاوة طحينية غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع غير مرخص بطنطا

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم الأربعاء، من ضبط 145 عبوة حلاوة طحينية تزن 363 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع غير مرخص بدائرة قسم أول طنطا لإنتاج الحلاوة الطحنية المغشوشة.

كانت معلومات قد توفرت للعميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية عن قيام عادل. س (54 سنة– تاجر) بانشاء مصنع غير مرخص بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا لتصنيع الحلاوة الطحينية من خامات غير مطابقة للمواصفات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وطرحها للبيع للجمهور.

وباستهداف المصنع تم ضبط 145 عبوة حلاوة طحينية تزن 363 كيلو معدة للبيع وتحرر المحضر رقم 8958 جنح قسم أول طنطا وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.