بالصور.. ضبط شقيقين خطرين ومقتل شقيقهما الثالث بشبين القناطر بالقليوبية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية عصام واسماعيل عليوة بعد مقتل شقيهم عبد العظيم والقبض على زكريا وبحوزتهم أسلحة نارية بقرية طحانوب دائرة مركز شبين القناطر.

كانت أجهزة الأمن شنت بحمله مكبره لاستهداف البؤره الاجراميه والتى يتزعمها كل من عبد العظيم محمد عبد الله إمام عليوه مواليد 1977/7/20م عاطل ومقيم طحانوب – دائرة مركز شبين القناطر .. المسجل شقى خطر تحت رقم 1710 فئة ( ج ) سرقات عامة.. والسابق اتهامه في 17 قضية ( مخدرات – سلاح – سرقة – مشاجرة – قتل – ضرب أفضى لموت ) آخرهم 6300 جنايات مركز قليوب لسنة 2007م – مخدرات .. المحكوم عليه الهارب فى 3 قضايا جنايه إثنان منهم بالسجن المؤبد والثالثه بالسجن 10 سنوات .. و [ 4 ] أحكام جزئى ومستأنف ، وزكريا محمد عبد الله إمام عليوه مواليد 31/10/1970م عامل ومقيم بذات الناحية السابق إتهامة في قضيتين ( سرقة – خيانة أمانه ) آخرهما القضية رقم 7990جنح شبين القناطر لسنة 2008م – خيانة أمانه المحكوم عليه هارب فى [ 23 ] حكم ( 20 مستأنف + 3 جزئى ) ، وعصام محمد عبد الله إمام عليوه مواليد 1975/6/8 م عاطل ومقيم بذات الناحية .. المسجل شقى خطر تحت رقم 1223 فئة ج سرقات عامه .. والسابق اتهامة في 14 قضية ( سرقة بالإكراه – ضرب – سرقة مخدرات ) أخرهم القضية رقم 13234 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2013م – قتل .. والهارب من سجن برج العرب في احداث يناير 2011 فى القضية رقم8493 جنح مركز شبين القناطر لسنة 1993 – تعدى , كلى لسنة 2009م ، السجن 20 سنه ؛ شهر شغل ..والمحكوم عليه الهارب فى قضيتان جنايه بالسجن المؤبد والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى 6 قضايا ( إحتجاز وقطع طريق – سرقه بالاكراه – قتل – مقاومة سلطات إطلاق أعيره ناريه ) ، والذين يقومون بإيواء عناصر أجرامية أخرى لمعاونتهم فى ممارسة نشاطهم الأجرامى . وبإقتراب القوات لمكان تواجدهم حتى بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية والقاء الأول لقنبله هجومية F1 منزوعة الفتيل ( لم تنفجر وتم التعامل معها والتحفظ عليها بمعرفة قسم المفرقعات ) .. فبادلتهم القوات إطلاق النيران حتى أمكن السيطرة على الموقف .. وضبط بحوزة الأول سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 42037 وبخزينتها 7 طلقات من ذات العيار، وتبين إصابته بعدة أعيرة نارية .. وتم نقله للمستشفى وتوفى فور وصوله .

وضبط بحوزة الثانى سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 10937 وبخزينتها 6 طلقات من ذات العيار، وبالكشف عنها تبين انها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 613 جنايات مركز امبابة لسنة 1989 بينما تمكن الثالث من الفرار.

وبتضييق الخناق عليه للحيلوله دون هروب المتهم الثالث وممارسة نشاطه الاجرامى وبتكثيف التحريات وردت معلومات مفادها تواجد المتهم الهارب بأحد المناطق الزراعيه بالقريه برفقة شقيقه إسماعيل محمد عبدالله إمام عليوه 34 سنه عاطل ، المطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا من ضمن القضايا المطلوب فيها أشقاؤه ومحكوم عليه هارب فى القضيه رقم 9063 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2012م .. حصر رقم 14423 لسنة 2012م .. بالحبس شهر.

> وفور التأكد من صحة المعلومات تم إعداد مأموريه لاستهدافهما بإشراف العميد رئيس قسم المباحث الجنائيه ضمت رئيس وضباط فرع البحث الجنائي بالخانكه ووحدة مباحث مركز شبين القناطر مدعومه بمجموعات مسلحه من إدارة قوات الامن 0

> بمداهمة المكان تم ضبط المتهمان وبحوزة المتهم عصام محمد عبدالله إمام .سلاح ناري بندقيه آليه عيار 7.62×39 تحمل رقم 3818 وبخزينتها 5 طلقات من ذات العيار وقنبلة غاز مسيل للدموع.

وجاري تطوير مناقشة المتهمان المضبوطان للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى، و جارى تحرير المحضر اللازم ،والعرض على النيابة العامة