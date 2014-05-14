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بالصور.. تجمهرالعشرات أمام ديوان القليوبية لرفض عودة مجلس إدارة مركز شباب كفر الجزار

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تجمهر شباب قرية كفر الجزار أمام ديوان القليوبية

تجمهر شباب قرية كفر الجزار أمام ديوان القليوبية

شهد ديوان عام محافظة القليوبية تجمهر بعضا من شباب قرية كفر الجزار ببنها، احتجاجا علي صدور قرار من وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بتمكين مجلس إدارة مركز شباب كفر الجزار المنحل منذ ثلاثة اعوام في عهد المحافظ السابق الدكتور عادل زايد.

وكان الدكتور عادل زايد قد اصدر قرارا بحل مجلس إدارة المجلس عقب تشكيل لجنتين برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضه بالقليوبية وقتها ورئيس مدينة بنها، عقب قيام شباب القرية بالتظاهر، احتجاجا علي تردي أوضاع المركز وتحويله إلي صالة افراح ووقوع مشاجرة بين عائلتين داخل المركز بالأسلحة النارية بسبب موافقة مجلس الادارة علي وجود راقصة داخل المركز .

وقام عدد من شباب القرية بتقديم سيديهات إلي المحافظ، تشير إلي قيام عدد من الشباب المنحرفين بتعاطي البانجو داخل المركز، مشيرين إلي أن مجلس الادارة يسيطر عليه عائلية منذ أكثر من 20 عاما، مما أدي إلي انهيار عدد من الفرق ومنها فرق اليد وفريق الموسيقي النحاسية الذي مثل بتونس .

وكان الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية الأسبق بتشكيل مجلس ادارة مؤقت لإدارة المركز برئاسة الدكتور هاني عزب الاستاذ بكلية التربيه الرياضيه بجامعة بنها ، وعقب ذلك قام محمد محمود موسي رئيس مجلس الادارة السابق بالطعن علي قرار المحافظ،وصدر قرار لصالحه بناء علي حكم قضائي بهذا الشأن .

وأكد المشاركون في الوقفة، أن عودة مجلس الادارة السابق يمثل عودة لنظام مبارك السابق، مطالبين بتدخل عاجل من المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية بتشكيل لجنة عاجله لحل الازمة، مهددين بالاعتصام احتجاجا علي عودة المجلس السابق .

 

تجمهر شباب قرية كفر الجزار أمام ديوان القليوبية

تجمهر شباب قرية كفر الجزار أمام ديوان القليوبية

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