واين روني: سأكون جاهزًا للمونديال

أكد واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، أنه سيصل لقمة مستواه عندما يخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل للمرة الثالثة على التوالي مبديا سعادته بامكانيات المواهب الشابة في تشكيلة منتخب انجلترا.

وعاد مهاجم منتخب انجلترا (28 عاما) سريعا عقب إصابة في القدم ليخوض نهائيات كأس العالم 2006 قبل ان يصاب في الكاحل في البطولة التي اقيمت في جنوب افريقيا 2010 الا انه فشل في تقديم اي شيء من لمحاته المميزة لتودع انجلترا البطولة.

> وقال روني لصحيفة ديلي ميل “في السابق كنت اخوض المباراة الاولى دوما بحثا عن اكتمال لياقتي ويكون من الصعب ان تلتقط انفاسك”.

وأضاف : “أشعر بانني على ما يرام هذه المرة. اهتم بنفسي بقدر الامكان لاكون جاهزا لهذه البطولة. سأكون جاهزا. اتطلع لما هو قادم” .

وتابع “أريد ان اكون جاهزا بنسبة 100 في المئة هذه المرة وان ابتعد عن اي اصابات في التدريبات قبل ان اتوجه للبطولة. ساكون مستعدا تماما” .

وعلى النقيض من التوقعات المرتفعة التي أحاطت بمنتخب انجلترا في اخر نسختين من كأس العالم فان الامال في تحقيق انجلترا للنجاح بالبرازيل لا تبدو مرتفعة بعد ان اوقعتها القرعة في المجموعة الرابعة الصعبة التي تضم ايطاليا واوروجواي وكوستاريكا.