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«مميش»: الإعلان عن مخطط مشروع تنمية إقليم قناة السويس خلال 6 أشهر

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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، الأربعاء، أثناء مشاركته في اجتماع اللجنة العليا لمشروع تنمية محور قناة السويس، إن اللجنة الوزارية لتنمية إقليم قناة السويس، راجعت برئاسة المهندس إبراهيم محلب كافة الإجراءات التي تمت في المشروع حتى لحظة تقييم العروض المقدمة من التحالفات العالمية للمشروع.

وأضاف في كلمة خلال حضور أعضاء الهيئة الوزارية لإقليم قناة السويس بمبنى محاكاة قناة السويس بالإسماعيلية، أن قناة السويس حققت 4.9% زيادة بالدولار في إيرادتها مقارنة بالعام المالي الماضي.

وأعلن مهاب مميش أنه خلال 6 شهور سيتم الإعلان عن المخطط العام للمشروع، مشيرًا إلى أن البنك الدولي سيشارك بالإشراف على المخطط العام للمشروع، مؤكدا أن «العدل سيكون أساس الحكم في التحالفات المتقدمة للمشروع».

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن هناك مشروعات سريعة سيتم عرضها تتيح فرص العمل للشباب.

من جانبه قال المدير الإقليمي للبنك الدولي، إنه سعيد بمشاركة البنك في الإشراف على مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وسيمد بالخبراء الدوليين لتنفيذ المشروع.

وأكد أن مشروع قناة السويس مشروع ضخم سيغير خريطة التنمية في مصر بأكلمها مستفيدا بالموقع الهام لقناة السويس.

وأضاف أن البنك سيقدم كل أنواع الدعم والمشورة لمصر في هذا المشروع في الإشراف على المخطط العام للمشروع.

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