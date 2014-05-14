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الأمم المتحدة تدعم البرازيل بـ2 مليون واق ذكري لتنشيط السياحة الجنسية

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الأمم المتحدة تدعم البرازيل بـ2 مليون واق ذكري لتنشيط السياحة الجنسية الأمم المتحدة تدعم البرازيل بـ2 مليون واق ذكري لتنشيط السياحة الجنسية

أعلن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بفيروس نقص المناعة (الإيدز) خلال اجتماع عقد أمس فى أبوجا، أنه سيوزع 2 مليون عبوة واق ذكرى على المشجعين الذين سيتواجدون بالبرازيل لمتابعة كأس العالم التى تنطلق 12 يونيو المقبل، لوقاية الجماهير من فيروس (الإيدز).

قال جبريل ديالو مدير مكتب التواصل العالمى البرنامج أن تلك الخطوة جاءت بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم فى الإيدز، لحماية الجماهير فى كأس العالم من أى أمراض جنسية.

فى الوقت نفسه رفض رافيو لابيدو رئيس رابطة مشجعى نيجيريا اقتراح البرنامج بتوزيع 2 مليون واق ذكرى، مطالبًا بـ62 مليونًا لحماية كل المشجعين الذين سيتواجدون فى البرازيل، لوجود توقعات بازدهار السياحة الجنسية بها على هامش المونديال.

أضاف رئيس الرابطة أن الـ2 مليون واق سيكفون الجماهير لمدة يوم واحد فقط، مطالبًا بتقديم المزيد لحماية الجماهير طوال أيام البطولة.

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