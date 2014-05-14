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سفير دولة أوغندا بمصر يزور الوادي الجديد الأحد المقبل‎

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سفير دولة أوغندا بمصر يزور الوادي الجديد الأحد المقبل‎ سفير دولة أوغندا بمصر يزور الوادي الجديد الأحد المقبل‎

اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد

يزور السفير ريتشارد لاوس انجوليا سفير دولة أوغندا بجمهورية العربية محافظة الوادي الجديد الأحد المقبل، لبحث دعم العلاقات التجارية واكدو بين أوغندا والمحافظة.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة استعدت لاستقبال السفير الأوغندي من خلال إعداد فيلم وثائقي عن الواحات باللغة الانجليزية وإعداد برنامج زيارات للمناطق والمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة وابرز مواقع الإنتاج بمدينة الخارجة .

واكد انه سيتم من خلال الزيارة بحث سبل دعم العلاقات التجارية وفرص الاستثمار بين المحافظة ودولة أوغندا حيث طلب السفير الأوغندي عقد لقاء موسع مع جمعية المستثمرين وأعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة، لمناقشة ابرز المشروعات التي يمكن التعاون من خلالها فضلا عن طلب السفير الأوغندي بعقد مؤتمر صحفي وإعلامي داخل المحافظة .

 

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