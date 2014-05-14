غرق طالبان بنهر النيل بسوهاج وتكثيف الجهود لانتشال جثتيهما

تكثف قوات الانقاذ النهري بمحافظة سوهاج، جهودها لانتشال جثتين لطالبين غرقا بمياه نهر النيل أثناء إستحمامهم أمام مديرية التربية والتعليم بسوهاج .

وأكدت التحريات، ان الجثتين لطالبين بمعهد الخدمة الاجتماعية بمحافظة سوهاج وهم سعيد ميخائيل سيف 20 سنة ومينا حليم صبحى 20 سنة، من أبناء مدينة القوصية بمحافظة اسيوط ويقيمون بالكوثر .

وكان قسم الانقاذ النهرى قد تلقى بلاغا من عدد من طلاب معهد الخدمة يفيد باختفاء الطالبين عقب نزولهم لمياة النيل امام مديرية التربية والتعليم بسوهاج و جارى التنسيق مع فرق الانقاذ النهرى بأسيوط للعثور على الجثتين .