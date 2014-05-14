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غرق طالبان بنهر النيل بسوهاج وتكثيف الجهود لانتشال جثتيهما

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غرق طالبان بنهر النيل بسوهاج وتكثيف الجهود لانتشال جثتيهما غرق طالبان بنهر النيل بسوهاج وتكثيف الجهود لانتشال جثتيهما

تكثف قوات الانقاذ النهري بمحافظة سوهاج، جهودها لانتشال جثتين لطالبين غرقا بمياه نهر النيل أثناء إستحمامهم أمام مديرية التربية والتعليم بسوهاج .

وأكدت التحريات، ان الجثتين لطالبين بمعهد الخدمة الاجتماعية بمحافظة سوهاج وهم سعيد ميخائيل سيف 20 سنة ومينا حليم صبحى 20 سنة، من أبناء مدينة القوصية بمحافظة اسيوط ويقيمون بالكوثر .

وكان قسم الانقاذ النهرى قد تلقى بلاغا من عدد من طلاب معهد الخدمة يفيد باختفاء الطالبين عقب نزولهم لمياة النيل امام مديرية التربية والتعليم بسوهاج و جارى التنسيق مع فرق الانقاذ النهرى بأسيوط للعثور على الجثتين .

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