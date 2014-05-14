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محافظة الإسماعيلية توفر 690 فرصة عمل لطلبة المدارس خلال الإجازة الصيفية

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محافظة الإسماعيلية توفر 690 فرصة عمل لطلبة المدارس خلال الإجازة الصيفية محافظة الإسماعيلية توفر 690 فرصة عمل لطلبة المدارس خلال الإجازة الصيفية

اللواء أحمد بهاء الدين القصاص ،محافظ الاسماعيلية،

أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام المحافظة عن توافر  690 فرصة عمل شاغرة وتشمل هذه الفرص توافر عدد 100 فرصة للعمل بمجموعة مطاعم عالمية لطلبة المدارس الفنية الفندقية وذلك لمدة ثلاثة اشهر خلال فترة الاجازة الصيفية و 50 فرصة عمل للاناث للعمل بإحدى شركات الدواجن بمدينة الصالحية الجديدة براتب شهرى وقدره 900 جنيها شهريا بالاضافة الى توفير وسيلة مواصلات .

وتم توفير 210 فرصة عمل للذكور بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالاسماعيلية وتوفر الشركة وسيلة مواصلات و 330 فرصة عمل للاناث للعمل فى مهنة خياطين براتب شهرى يتراوح من 800 الى 900 جنيها وعلى من يرغب التقدم لشغل هذه الوظائف سرعةالتقدم الى مقر جهاز تشغيل شباب الخريجيين بديوان عام المحافظة بحى الشيخ زايد .

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