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مصرع وإصابة 7 في حادث مروري بطريق الجيش بأسيوط‎

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مصرع وإصابة 7 في حادث مروري بطريق الجيش بأسيوط‎ مصرع وإصابة 7 في حادث مروري بطريق الجيش بأسيوط‎

صورة أرشيفية

تلقي اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط بلاغاً من مركز شرطة الفتح من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق الجيش الكيلو 36 دائرة المركز.

وبالانتقال والمرور والإسعاف بالفحص تبين أن طرفيها أتوبيس رقم 9572 سياحة “تابع لشركة سفن تورز” قيادة “محروس . ف . ت” سن58 سائق ومقيم أسوان والسيارة رقم 51973 نقل دقهلية بمقطورة رقم 21941 قيادة “إبراهيم. ب . م” سن26 سائق ومقيم المنصورة دقهلية.

ووقع الحادث أثناء توقف الأتوبيس على جانب الطريق لإصلاح أحد الإطارات الخلفية فوجئ بالسيارة الثانية قادمة من القاهرة تجاه أسوان تصطدم به من الخلف مما أدي إلى وقوع الحادث وحدوث تلفيات بهما.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية  ”احمد . م . أ . م” سن 46 رقيب شرطة من قوة مركز شرطة أبو سمبل بأسوان ومقيم شبرا الخيمة القاهرة “في طريقة للعمل أحد مستقلي الأتوبيس ولم يعثر على أسلحة خاصة بالرقيب المتوفى” والتحفظ على الجثتين بمستشفى الأيمان العام.

واصيب عدد من مستقلي الأتوبيس، وهم  كلاً من “سعيد . م . ع . أ” سن45 رقيب شرطة مركز أبو سمبل فى طريقة للعمل ومقيم أشمون المنوفية وتم التحفظ على السلاح الشخصى عهدته ماركة حلوان رقم 1167499 وعدد 7 طلقات من ذات العيار وتم نقله لمستشفى الشرطة بأسيوط و”خالد . ب . م” سن 24عامل عادى مقيم السنبلاوين غربية و”حمدى . ع . أ” سن45 سائق مقيم أسوان و”على . ج . ع” سن 45 عامل مقيم أسوان و”عبد الله. ش . ع” سن 49 مهندس مقيم ميت غمر دقهلية بكسور واشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلي مستشفيات أسيوط الجامعى الإيمان العام.
> وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الوقعة ،وجاري تحرير المحضر اللازم.

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