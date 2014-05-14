لمن كان أفضل مكياج في "كان" 2013؟

يعتبر مهرجان كان السينمائي من أهمّ المهرجانات العالميّة، ليس فقط لأهميّة الفوز والألقاب، إنما تتسلّط الأضواء في هذا الحفل على إطلالات النجوم والمشاهير،من حيث خيارات الأزياء، الشعر والمكياج، والتي عادةً ما تكون من آخر صيحات الموضة.

إليك صور أبرز مكياج النجمات اللواتي لمعن في مهرجان "كان" 2013.

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نلاحظ أنّ المكياج الناعم بالألوان الترابيّة و الأي لاينر الأسود الرفيع، مع أحمر الشفاه الزهري من لون البشرة، كان الأبرز للعام الماضي، وقد استخدمته كلّ من : Zhang Ziyi، Isabeli Fontana، Karlie Minogue،Paris Hilton، Lea Seydoux والبعض من النجمات أضفن القليل من الغلوس لشفاه ورديّة لامعة: Aishwarya Rai Bachchan، Alessandra Ambrosio، Stacy Keibler.

وقد تميّزت Karlie Kloss بمكياجها الخفيف، إذ استخدمت طريقة السموكي على عينيها والقليل من أحمر الشفاه الوردي. أما Uma Thurman فبرزت بمكياج برّاق مع عينين سموكي، واستخدمت اللّون الوردي على شفتيها.

على الرغم من كثرة استخدام اللون الزهري على الشفاه، إلا أنّ الأحمر القوي لم يفقد رونقه فتألق عدد كبير من النجمات بشفاه حمراء لافتة: Dita Von Teese، Izabel Goulard، Tilda Swinton، Bianca Balti

وكان لـ Nicole Kidman إطلالة رومنسيّة بأحمر الشفاه الناعم وعيون السموكي المجنّحة.

في حين أنّ الغرابة برزت عند Barbara Palvin التي فاجأت الكثيرين باستخدامها اللون البرتقالي فوق عينيها، وصولاً إلى الحاجبين.

فمن هي النحمة التي تمّيزت بأفضل مكياج لعام 2013؟ وهل ستحافظ على اللقب لهذا العام؟

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