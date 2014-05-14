4 خطوات لشعر أملس جذّاب

هل تريدين الحصول على شعر أملس وجذاب؟؟ قد يقدم لك مجفف الشعر والمكواة ذلك، ولكن ماذا عن صحة الشعر؟

تقوم مجففات الشعر وغيرها من منتجات التصفيف كالجيل ورذاذ تثبيت الشعر والصبغات بمنحك المظهر الجذاب المتألق، ولكنها على المدى البعيد قد تؤثر على صحة شعرك، وتسبب له الجفاف والتساقط، فهل يكمن الحل في الامتناع عن استخدام هذه المنتجات؟

بالتأكيد لا، فجمالك الكامل يمكنه ألا يتعارض مع صحة شعرك إذا قمتِ بتجهيز شعرك جيداً ليقاوم منتجات الشعر المختلفة حتى لا يتأثر بسلبياتها على الإطلاق.

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تمتعي باستخدام منتجات الشعر كما تريدين، فشعرك سيكون مستعداً لها من خلال هذه الخطوات:

1. التدليك

اهتمي بتدليك شعرك أسبوعياً بأحد الزيوت الطبيعية، فالتدليك سيعمل على زيادة تدفق الدم في فروة الرأس لتكون بصيلات شعرك قوية وصلبة تتحمل حرارة مجففات الشعر وغيرها من المنتجات الكيميائية الأخرى.

2. البيض

يعمل البيض على حماية الشعر وتقويته ليتحمل ما قد يتعرض له من عوامل خارجية، فالبيض مصدر غني بالبروتين والدهون المغذية للشعر، والتي قد تغنيك عن أي خطوات أخرى. قومي بخفق بيضة مع ملعقة من اللبن، وضعي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة، وأضيفي المزيد من البيض حسب طول شعرك وكثافته، وتأكدي أن النتيجة ستكون شعراً حيوياً قوياً قادراً على تحمل منتجات الشعر دون تأثر أو تلف.

3. الأفوكادو

لا تقتصر فوائد الأفوكادو على صحة ونضارة البشرة فحسب، فالأفوكادو له قدرة ساحرة في حماية الشعر وتقويته، فضلاً عن قدرته المضاعفة عندما يتم مزجه مع زيت اللوز.

اهرسي ثمرة من الأفوكادو، ثم أضيفي إليها القليل من زيت اللوز، وافرديهما على شعرك مع تدليك فروة الرأس لـ 5 دقائق، واتركي شعرك بعدها يتفاعل مع هذا القناع الرائع لمدة نصف ساعة.

اعلمي أن الالتزام بواحدة أو اثنتين من هذه الوصفات أسبوعياً سيعمل على حماية شعرك وتقويه بصيلاته لتتمتعي باستخدام منتجات الشعر بحرية تامة دون الاكتراث لصحة شعرك التي ستكون بأمان حينها.

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