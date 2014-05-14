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ساعة Jasmine من Raymond Weil

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ساعة Jasmine من Raymond Weil ساعة Jasmine من Raymond Weil

الأربعاء 14-05-2014 13:57

تقدّم علامة "ريموند ويل" Raymond Weil ساعة جديدة تجمع كل المواصفات التي تبحث عنها السيدة، انها ساعة Jasmine التي تفيض بالأنوثة بفضل لونها وأناقتها. هي ساعة ساحرة وفاخرة تستحوذ على لقب الساعة الأنيقة لهذه السنة مع سوار باللون الأحمر الوردي، وبفضل المعدات الثمينة التي تتألف منها، بامكانها أن تزين معصم النساء في مختلف المناسبات. كما أن الماسات الـ 49 التي تزين الاطار الخارجي تزيد من بريقها ولمعانها، وورود الياسمين المرسومة في منتصف الاطار تذكرها بالجذور الخاصة بالمجموعة أي Jasmine التي تم تصميمها تقديراً لبطلة أوبرا بوتشيني، توراندو، المرتبط سحرها بالياسمين. المؤشرات الظاهرة بالأحرف الرومانية تتقاطع مع عقارب باللون الأزرق تعكس القبة من الياقوت الأزرق للتاج. أما التاريخ، فهو يظهر بنعومة من خلال دائرة فولاذية عند الساعة الثالثة.
هذه الساعة مزودة بحركة ميكانيكية ذات تركيبة أوتوماتيكية، وهي ساعدة مهداة للنساء كعلامة تقدير جديدة من Raymond Weil.

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سيدتي