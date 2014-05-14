كيف بدت النجمات في عرض Chanel Cruise أمس؟

غليان واضح سيطر أمس على مواقع التواصل الاجتماعي. فالحدث الأبرز كان عرض الدار الفرنسية العريقة شانيل في مدينة دبي. ولم تقتصر التعليقات والصور المنشورة على التصاميم التي تضمنتها مجموعة Chanel Cruise2015، إنما تناولت أيضاً الديكور الداخلي والخارجي للمكان، والتجهيزات التي قامت بها الدار على الجزيرة، بالإضافة الى صور للمشاهير الذين حضروا المناسبة وخصوصاً منهم النجمات.

لم يكن حضور النجمات كثيفاً كما هي العادة في عروض الدار، ولكنه كان لافتاً ومميزاً. فالنجمة الفرنسية فانيسا بارادي Vanessa Paradis أطلت بهدوئها المعتاد، مرتدية فستاناً عاجي اللون تزيّنه الطبعات والشراريب، واختارت تسريحة ناعمة تليق بأجواء الجزيرة وهوائها المنعش.

الممثلة الأميركية لورا بايلي Laura Bailey ذهبت إلى خيارات عصرية مع تنورة طويلة من الجلد الأسود وقميص أبيض من دون أكمام، وانتعلت حذاء صيفياً بكعب عملي ومريح.

أما السمراء الفاتنة فريدا بينتو Freida Pinto فقد اختارت زياً من مجموعة شانيل لما قبل خريف 2014 وبدت إطلالتها عفوية وأنيقة في الوقت نفسه.

الممثلة داكوتا فانينغ Dakota Fanning بدورها اختارت زياً من شانيل من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2014 وكانت إطلالتها منتعشة جداً

وكان لحضور الممثلة الاسكتلندية الأصل تيلدا سوينتون Tilda Swinton، والتي اختارتها الدار وجهاً إعلانياً لمجموعتها Métiers d'Art Paris-Edimbourg 2012-2013 ، وقعاً مميزاً بفستانها المصنوع من التويد من مجموعة شانيل لخريف 2014.

إليك أبرز النجمات اللواتي حضرن عرض شانيل، فما رأيك بإطلالاتهن؟

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