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تقارير – ظهير تولوز يوافق علي الانضمام لأرسنال

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تقارير – ظهير تولوز يوافق علي الانضمام لأرسنال تقارير – ظهير تولوز يوافق علي الانضمام لأرسنال

أكدت تقارير فرنسية يوم الأربعاء أن سيرجي اوريير ظهير نادي تولوز الفرنسي وافق علي الانضمام لأرسنال بداية من الموسم المقبل.

اوريير صاحب الـ21 عاما لفت أنظار فينجر بعد تألقه هذا الموسم في الدوري الفرنسي، محرزا 6 أهداف ومساهم في سبع من خلال 33 لقاء شارك بهم في الدوري.

وحسبما أكدت المصادر الفرنسية فأن اوريير أعطي موافقة عن طريق وكيل أعماله من أجل الانضمام لأرسنال، في حال وافق ناديه علي البيع.

ويسعي أرسنال لجلب اوريير لتعويض الرحيل المحتمل لبكاري سانيا لاعب الفريق.

وانهي تولوز الدوري في المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة، فيما يستعد أرسنال للقاء المرتقب أمام هال سيتي في نهائي كأس إنجلترا السبت المقبل.

ويستعد سيرجي للمشاركة مع منتخب بلاده كوت ديفوار بعد أن أنضم إلي القائمة المبدئية للأفيال، وتقع كوت ديفوار في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات كولومبيا واليونان واليابان.

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