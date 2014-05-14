رسميا - فالديز يعلن رحيله عن برشلونة

ودع فيكتور فالديز حارس مرمي برشلونة يوم الأربعاء جماهير فريقه بخطاب يؤكد رحيله عن النادي نهاية الموسم.

وأعلن فالديز في وقت سابق عن رحيله عن الفريق بعد نهاية عقده بنهاية الموسم، إلا أن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، مارس الماضي، قلل من العروض المقدمة له.

صاحب الـ32 عاما كتب في رسالته لجماهير برشلونة: "الوقت قد حان من أجل وداع الجميع، لسوء الحظ هذا العام كان قاسي بالنسبة لي، ولكن هذه هي الحياة".

ومن جانب أخر أكدت تقارير فرنسية أن فيكتور أتم انتقاله إلى موناكو، والإعلان الرسمي للصفقة سيكون الأسبوع القادم