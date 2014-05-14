تقارير - يوفنتوس مستعد لبيع فيدال مقابل 40 مليون يورو

أكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن نادي يوفينتوس مستعد بالتضحية بالنجم التشيلي أرتورو فيدال.

فيدال صاحب الـ26 عاما يعد مطمع للعديد من الأندية علي رأسهم قطبي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن يوفينتوس مستعد لبيع فيدال، بشرط ألا يقل السعرعن 40 مليون يورو، وقد تشمل الصفقة اسم المهاجم موراتا في حالة بيع فيدال إلى مدريد، وأسم أدريانو وسانشيز في حالة البيع لبرشلونة.

ومن جانبها أشارت لاجازيتا أن السيدة العجوز ستسعي للإبقاء علي بوجبا المطلوب من باريس سان جيرمان وريال مدريد.

التشيلي فيدال لعب 32 لقاء من أصل 37 في الدوري هذا الموسم، محرزا 11 هدف، ساهم بهم بشكل كبير في تتويج السيدة العجوز بلقب الدوري الإيطالي للموسم الثالث علي التوالي.