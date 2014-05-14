محمود الجندي بعد مغادرة ابنته المستشفى:اقتحام الفيلا ليس بهدف السرقة

غادرت إبنة الفنان المصري محمود الجندي المستشفى أمس، بعدما طمأن الأطباء والدها على حالتها، عقب طعن أحد اللصوص لها في أماكن متفرقة من جسدها، أثناء مداهمته للفيلا التي تقطن فيها مع أسرتها.

وأوضح الجندي في تصريحات خاصة لسيدتي.نت أن ابنته غادرت المستشفى، لكن صديقتها لا تزال هناك لأن إصاباتها أكثر خطورة، ولا تزال تحت العلاج.

وعن حجم المسروقات التي تم الاستيلاء عليها، قال الجندي:"المشكلة الآن ليست بحجم المسروقات الضئيل للغاية، بل في الحادث والأذية التي سببها"، وتابع الجندي أنّ "الشخص الذي اقتحم الفيلا لم يدخل ليسرق، لكن لا أحد يعلم الهدف الرئيسي من فعلته هذه، خاصة أنّ الشرطة لم تقبض عليه بعد، والبحث جارٍ عنه بشكل مكثّف"، مؤكّداً أنّ الحقيقة ستُعرَف حين يتمّ القبض عليه.

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