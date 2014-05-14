هل يتولّى Ridley Scott إخراج فيلم The Martian؟

يقوم المخرج Ridley Scott بمحادثات مع شركة 20th Century Fox ليتولّى إخراج فيلم من نوع الخيالي العلمي عنوانه The Martian سبق ووقّع الممثل Matt Damon عقداً لتأدية دور البطولة فيه. الفيلم مقتبس عن رواية نشرت عام 2012 على الإنترنت للكاتب Andy Weir تحمل العنوان نفسه وصدرت في كتاب في فبراير الماضي. أما القصة فمحورها Mark Watneyأول رائد فضاء مشي على كوكب المريخ وتعرّض لحادث مع فريقه الذي انسحب من الكوكب دون إنقاذه ظناً بأنه لقي مصرعه. فما بقي عليه سوى مصارعة الموت للبقاء حياً على أمل أن يتم إنقاذه. يذكر أن الفيلم المقبل للممثل Matt Damon هو بعنوان Interstellar للمخرج Christopher Nolan، أما المخرج Ridley Scott فمن المفترض أن يتم إطلاق فيلمه المقبل Exodus: Gods and Kings في الصالات العالمية في 12 ديسمبر المقبل.