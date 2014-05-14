إمارات رزق تُقدّم برنامجاً للنّجوم ومسلسلاً درامياً في رمضان

تستعد الفنّانة السّوريّة إمارات رزق لخوض مجال التّقديم التلفزيوني من خلال برنامج "ممر النّجوم"، الذي ستقوم بتقديمه طيلة شهر رمضان المقبل.

ويشارك إمارات تجربتها الأولى في مجال التّقديم والإعلام، زوجها المغنّي السّوري حسام جنيد، في البرنامج الذي يُعنى بأخبار النّجوم السوريّين، وسيتم بثّه عبر إحدى القنوات السورية الخاصة.

أمّا على الصّعيد الدرامي، تطلّ رزق في الموسم الدرامي الجديد 2014 عبر المسلسل السّوري "الحب كلّه" ضمن خماسيّة بعنوان "نصر" من إخراج زياد الرّيّس، ومن تأليف الكاتبين عبد المجيد حيدر وفادي زيفا، وتصوّر الخماسية قصة إنتصار قيمة الحب على الحرب.

وفي سياق آخر، اعتذرت الفنّانة السّوريّة عن المشاركة في مسلسل "باب الحارة" بجزأيه السّادس والسّابع، الذي كتبه عثمان جحا وسليمان عبد العزيز، ويخرجه عزّام فوق العادة.

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