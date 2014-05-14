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هل تخلّت هبة نور عن العلم السّوري!؟

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هل تخلّت هبة نور عن العلم السّوري!؟ هل تخلّت هبة نور عن العلم السّوري!؟

الأربعاء 14-05-2014 13:24

"هبة نور تتخلى عن العلم السّوري وترفع علم الثورة".. خبر ضجّت به صفحات "فيس بوك" في اليومين الماضيين، وذلك بسبب قيام أحدهم بإنشاء حساب "مزوّر" بإسم الفنّانة الشّابة على "فيس بوك" ونشر صورة علم الثّورة ووضعها كصورة شخصيّة.
وطلبت نور عبر صفحتها الشّخصيّة على "فيس بوك" من جميع متابعيها الإبلاغ عن هذا الحساب المزوّر، وقالت "رفقاتي الغاليين يا ريت تبلّغو عن هالصفحة، حكو كتير وماطلع شي بأيدن، يعني انا مارح يزيّن صفحتي غيرة صورة علمنا الغالي أبو خضر، مو علم الاحتلال".
وأضافت نور "أنا سوريّة ولي الفخر، والجيش العربي السّوري يحميني، والسّيد الرئيس بشار الأسد بوثق فيه ومارح انتخب غيرو، وبهمتو وهمة الشّعب السّوري الطّيب سوريا رح تتعافى" .
يشار إلى أنّ موسم دراما رمضان 2014 يعتبر موسماً حافلاً لهبة نور، سيّما بعد مشاركتها بعدد كبير من الأعمال، كان آخرها مسلسل "ما وراء الوجوه" للمخرج مروان بركات، والذي احتفلت بانتهاء تصويره مؤخّراً.

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