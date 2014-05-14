ما هي الهدية التي تلقاها السلطان سليمان في عيده الـ45؟

فاجأت الممثلة التركية بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة في مسلسل "القبضاي"، الذي يحقق موسمه الثاني نجاحاً جماهيرياً كبيراً، زوجها الممثل خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان بإقامتها حفل عيد ميلاد له بمناسبة بلوغه الـ45 من عمره في أحد مطاعم اسطنبول.

ودعت بيرغوزار إلى الحفل أصدقاءهما المقربين جداً من خارج الوسط الفني التركي، وزملاء خالد في مسلسل "حريم السلطان" فحضر من فريقه صديقه أوزان جوفين الشهير برستم باشا، وسلمى أرجش الشهيرة بالسلطانة خديجة شقيقته على مدار أربعة أعوام، وباراك توزناتاش الشهيرة بالسلطانة ميهرونوسا زوجة إبنه الدرامي الأمير مصطفى، وتناول الجميع العشاء وأطفأوا معه شموع قالب الحلوى.

وقد أبدى خالد سعادته

بهذه المفاجأة غير المتوقعة، وكافأها بعناق حار. .وعند مغادرتهما امتلأت سيارتهما بالهدايا الفاخرة والرمزية التي حملها إليه المدعوين.

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