نجوم يملكون طائرات خاصّة

الشّهرة والنّجومية تصنعان الثروة، التي تمكّن مقتنيها من الحصول على كلّ ما يريد وما يرغب، من أصغر الأشياء إلى أكبرها حجماً وأكثرها قيمةً.

فمن هم أبرز النّجوم الذين وصلت ثروتهم إلى حدّ مكنّهم من شراء الطّائرت الخاصّة واقتنائها ؟

Bill Gates: يملك مؤسّس شركة Microsoft العالميّة طائرة خاصّة من نوع " Bombardier BD-700 Global Express" .

John Travolta : النّجم العالمي يملك 7 طائرات خاصّة، كما انّه حاصل على رخصة لقيادة الطائرت. وبعض من أنواع طائراته : " Boeing 707"، "Bombardier Challenger 601"، " Boeing 727".

Elvis Presley : كان النّجم العالمي يملك خلال حياته، طائرته الخاصّة التي هي من نوع Convair"880".

Celine Dion : صاحبة أغنية " My Heart Will Go On" لديها طائرة خاصّة من نوع " Bombardier Global Express ".

Steve Jobs : قدّمت شركة "Apple" لـ Jobs قبل رحيله له طائرة خاصّة من نوع "Gulfstream" بعد أنّ أصبح الرّئيس التنفيذي في الشركة.

Angelina Jolie : تسعى الممثلة العالميّة للحصول على رخصة لقيادة الطّائرات، لأنّها تملك طائرتها الخاصّة، من نوع "Cirrus 22".

Tom Cruise: لدى الممثل العالمي طائرته الخاصّة التي هي من نوع "Gulfstream IV-SP".

Jim Carrey: الممثل الكوميدي، الذي عرف بفيلم القناع، يملك طائرة خاصّة من نوع "Gulfstream V".

Jay Z: قدّمت المغنّية العالميّة الأكثر تأثيراً في العالم Beyonce، طائرة خاصّة لزوجها Jay Z كهديّة لمناسبة عيد الأب. والطائرة من نوع "Bombardier Challenger 850".

Oprah Winfrey : تقتني مقدّمة البرامج العالميّة طائرتها خاصّة من نوع "Global Express XRS".

Mark Zuckerberg: كشفت مصادر مقرّبة من مؤسّس الموقع الإلكتروني الشّهير "فيس بوك" أنّ Mark أنّه قد اشترى طائرة خاصّة به.

Ralph Lauren: مصمّم الأزياء العالمي يملك طائرة خاصّة من نوع "Gufstream G650".

Larry Page : الشّريك في تأسيس شركة Google يملك وشريكه في المؤسسة Sergey Brin طائرة خاصّة من نوع " Boeing 767-200" أطلقا عليها اسم " The Google Jet".