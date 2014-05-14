الإسماعيلي: لا نتعامل بالقطعة ولا نفكر في إقالة ريكاردو

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي إنه لا يوجد تفكير فى إقالة ريكاردو المدير الفني للفريق الاول حاليا.

وكان عددا من أعضاء مجلس إدارة النادى قد تحدثوا فيما بينهم أثناء لقاء الفريق مع المنيا عن ضرورة إقالة المدير الفني خاصة بعد آداء اللاعبين خلال المباراه والتفوق الظاهر للاعبي المنيا والتي ساهمت في هزيمة الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتابع أبو السعود لـFilGoal.com نحن لا نتعامل بالقطعة وسوف يستمر البرازيلي خاصة وإننا نعلم إنه لا يتحمل المسؤولية في تذبذب الآداء خاصة إنه لم يعد الفريق للموسم الحالي ولم يشارك في إختيارات اللاعبين.

وأوضح "أى تغييرات في هذا التوقيت بالتحديد لن تكون في مصلحة الفريق وسوف تؤدي إلى المزيد من إهتزاز الصفوف.