نجم المنيا يمر من الكشف الطبي للأهلي بنجاح

تخطى إسلام رشدي نجم المنيا الكشف الطبي للأهلي قبل بدء مفاوضات انضمامه للشياطين الحمر.

ويلعب رشدي البالغ من العمر 25 عاما في مركز لاعب الوسط المهاجم وصانع الألعاب وقدم أداءا جيدا مع المنيا ها الموسم.

وقال إيهاب علي في تصريحات لـFilGoal.com صباح الأربعاء: "تخطى رشدي الاختبار الطبي بنجاح وهو لائق طبيا".

وعلم FilGoal.com أن أمير المراكبي وكيل اللاعب يتواجد في مقر الأهلي للتفاوض مع علاء عبد الصادق مدير إدارة الكرة حول انضمام لاعبه.

وكان عبد الصادق قد أوضح أنه في حالة تخطى اللاعب للاختبار الطبي فأنه سينضم للأهلي بسبب وجود رغبة لدى الجهاز الفني لضمه.

فيما أكد رشدي في تصريحات تليفزيونية "اتفقت مع الأهلي على كل شئ، سأجري الكشف الطبي يوم الثلاثاء قبل التوقيع على العقود".