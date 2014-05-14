بالأرقام - استحواذ الزمالك أمام دجلة لم يقل عن 60% طوال المباراة

هل أصبحت الفرق التي تستخدم أساليب دفاعية باتت تجيد التعامل مع الاستحواذ على الكرة؟ إذ لم يستطع الزمالك ترجمة سيطرته التامة على الكرة أمام وادي دجلة لانتصار في مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء.

الزمالك لم يقل استحواذه على المباراة أمام وادي دجلة عن نسبة 60% طوال أحداث المباراة كما يظهر الرسم البياني لتوزيع الاستحواذ.

ومرر لاعبو الزمالك الكرة أمام دجلة 635 مرة منهم 520 فقط تمريرة صحيحة بنسبة 81.8%، مقابل 271 تمريرة للاعبي وادي دجلة منهم 147 تمريرة فقط صحيحة بنسبة 54.2%.

أكثر لاعبي الزمالك تمريرا للكرة كان أحمد توفيق الذي مرر 90 مرة منهم 79 تمريرة صحيحة وبنسبة 87.7%.. أما النسبة الأفضل كانت ليوسف أوباما الذي مرر الكرة 9 مرات كلهم كانوا لزملائه وبنسبة 100%.

أكثر لاعبي وادي دجلة تمريرا للكرة كان حارس المرمى عصام الحضري الذي مرر الكرة 48 مرة منهم 18 تمريرة فقط صحيحة بنسبة 37.5%.