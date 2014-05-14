سلطان بن زايد وطحنون بن محمد يؤدون صلاة الجنازة على حمدان بن سعيد

أدى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة و سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية ظهر اليوم صلاة الجنازة على - المغفور له بإذن الله تعالى - الشيخ حمدان بن سعيد بن محمد آل نهيان..وذلك في مسجد المعترض في مدينة العين.

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> كما أدى صلاة الجنازة ..سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان و الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وأخوة الفقيد وأبناء عمومته وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنين وعسكرين وجموع من المواطنين والمقيمين.

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