السفارة المصرية بباريس وقنصلية مرسيليا تنهى استعداداتها للانتخابات

انتهت السفارة المصرية بباريس والقنصلية المصرية العامة بمرسيليا من وضع اللمسات الاخيرة استعدادا لاستقبال ابناء الجالية المصرية المقيمين فى ربوع فرنسا والراغبين فى الادلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى ستنطلق اعتبارا من غد / الخميس/ وتستمر حتى يوم الاحد القادم الموافق الثامن عشر من شهرمايو الجارى بالنسبة للمصريين بالخارج.

> وتم تزويد المقرين الانتخابيين بفرنسا بأجهزة القارىء الآلى وهى التقنية التى ستسهل اثبات شخصية الناخب وتمنع ازدواجية التصويت كما سيسهل اجراءات الاقتراع وفترة الانتظار داخل اللجان الانتخابية.. كما تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية بتوفير دعم فنى من خلال ايفاد فنيين للبعثة بهدف التعامل مع اى عقبة فنية قد تطرأ على الاجهزة المستخدمة.

> ودعا السفير محمد مصطفى كمال، السفير المصري في باريس أبناء الجالية المصرية في فرنسا إلى المشاركة بإيجابية وكثافة في الانتخابات الرئاسية.. مشيرا الى أن شرط التسجيل المسبق للانتخاب قد أُلغي بما يسمح لأي مواطن مصري متواجد بالخارج خلال الفترة المشار إليها بالتوجه إلى مقر السفارة للإدلاء بصوته دون اشتراط تقديم أية أوراق بخلاف أصل الرقم القومي أو أصل جواز السفر الساري متضمناً الرقم القومي.

> وقال السفير محمد مصطفى كمال أن السفارة في باريس قد كثفت من جهودها على مدار الأيام الماضية استعدادا لهذا الاستحقاق الهام من أجل ضمان حسن سير العملية الانتخابية وتوفير أكبر قدر من الراحة والأمان للناخب المصري أثناء إدلائه بصوته.

> واوضح أنه قد تم تخصيص وحدة من الدبلوماسيين بالسفارة للتعامل السريع وعلى مدار الساعة مع أية أمور مرتبطة بالعملية الانتخابية، وأضاف أن السفارة توالي نشر التعليمات الخاصة بالانتخابات والتي تردها تباعاً من لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك على صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي يتابعها عدد كبير من أبناء الجالية.. مشيرا الى أن السفارة عقدت عدة اجتماعات سواء مع الجهات الفرنسية المختلفة للوقوف على الاستعدادات الأمنية منعاً لأية محاولات لعرقلة العملية الانتخابية، أو اجتماعات داخلية لتلقين أعضاء اللجنة الفرعية بباريس على استخدام الأجهزة التي سيتم استخدامها لأول مرة للكشف على الناخبين والتأكد من كونهم مسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، حيث يساعد في هذه المهمة أحد المهندسين والذي تم إيفاده خصيصاً من وزارة الاتصالات خلال الانتخابات بالخارج .

> واوضح السفير محمد مصطفى كمال انه إلى جانب ذلك، عقدت السفارة امس الثلاثاء اجتماعاً مع ممثلي المرشحين للتعريف بضوابط عملية المتابعة والوقوف على الحقوق والواجبات الخاصة بهم قبل بدء العملية الانتخابية بوقت كاف، وهم المندوبون الذين تم اختيارهم بشكل مباشر من قبل المرشحين الرئاسيين الاثنين.

> وأكد السفير المصري خلال اللقاء على أهمية المشاركة وإبداء الرأي في هذه المرحلة الفارقة من تنفيذ خارطة المستقبل إرساءً لبدء صفحة جديدة من الحرية والديمقراطية والاستقرار والتقدم لمصرنا الغالية.

> وحرص السفير المصري بباريس ايضا على توجيه دعوة للمصريين المقيمين فى ربوع فرنسا عبر ” اذاعة الشرق” التى تبث من باريس باللغتين العربية والفرنسية فى البرامج والنشرات المتكررة على مدار اليوم وللفترة الممتدة خلال ايام التصويت وحثهم على المشاركة بكثافة فى العملية الانتخابية وذلك من خلال حديث اجراه باللغتين الفرنسية والعربية لها و التى تعد الإذاعة العربية الأبرز والأكثر انتشاراً فى فرنسا وكل من بلجيكا وسويسرا.

> واستعرض السفير خلال الحديث كافة الجوانب والقواعد المتعلقة بالعملية الانتخابية والتسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية واللجنة العليا للانتخابات من خلال السفارة المصرية فى باريس لجميع المواطنين المصريين المتواجدين على الأراضى الفرنسية سواء كانوا مقيمين أو زائرين لها فى توقيت عقد الانتخابات وذلك بهدف تيسير عملية مشاركتهم فى عملية الاقتراع، مقدما فى هذا الصدد شرحاً مفصلا لكافة ما قد يرد فى خاطر المواطنين المصريين من تساؤلات أو استفسارات بشأن مشاركتهم فى العملية الانتخابية.

> وفى السياق ذاته.. يستعد المصريون المقيمون بفرنسا للتوجه الى مقرى اللجنتين الانتخابيتين بكل من العاصمة باريس ومرسيليا بجنوبى البلاد لممارسة حقهم الدستورى والانتخابى الذى كفلته لهم ثورة الخامس والعشرين من يناير وساهمت ثورة الثلاثين من يونيو فى اعادة التاكيد عليه بل وعززت من خلال اللجنة العليا للانتخابات التسهيلات بالنسبة لاجراءات التصويت للمصريين فى الخارج.

> ومن المتوقع ان تشهد العملية الانتخابية بالنسبة للمصريين فى فرنسا اقبالا كبيرا خاصة يومى السبت والاحد القادمين والذين يوافقان عطلة نهاية الاسبوع فى فرنسا والبلدان الغربية وايضا على ضوء الاجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية لتسهيل العملية التصويتية الذى يتم من خلال بطاقة الرقم القومى او جواز السفر المميكن والسارى المدة.

وفى السياق ذاته.. تواصل الحملة الشعبية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بغرب اوروبا وفرنسا انشطتها وفعالياتها لمساندة المرشح الرئاسي وذلك من خلال التواجد بمناطق تجمع المصريين بباريس وضواحيها وكذا المدن الفرنسية حيث يتواجد ابناء الجالية، حيث قال عمر حشيش المنسق العام للحملة الشعبية ان اعضاء الحملة سيواصلون جهودهم من اجل حشد المصريين المقيمين بفرنسا وحثهم على الاقبال على هذا الاستحقاق الهام فى تاريخ مصر والمصريين والمشاركة فى بناء مصر الجديدة فى مرحلة ما بعد ثورة الثلاثين من يونيو ودعم مرشح “ارادة الوطن”.

> واكد حشيش لمراسلة وكالة انباء الشرق الاوسط بباريس ان الحملة الشعبية ستكثف اليوم وعلى مدار الايام المقبلة من فعالياتها من اجل حشد المصريين على الاقبال لتوجيه رسالة للعالم الخارجى تؤكد اننا قادرون على استكمال تنفيذ خارطة الطريق، وان ما يجرى حاليا فى مصر يجسد الارادة الشعبية..مشيرا الى ان اعضاء الحملة سيتواجدون خلال ايام الاقتراع فى محيط السفارة المصرية بباريس وكذا فى عدد من نقاط تجمع المصريين لتشجيع ابناء الجالية على كتابة السطر الاهم من تاريخهم واختيار من يصلح لرئاسة مصر .

> واعتبر المنسق العام للحملة الشعبية لدعم السيسي فى فرنسا وغرب اوروبا ان المرشح السيسي ” يجسد الارادة وبراعة الادارة” لمصر فى تلك المرحلة المفصلية من تاريخها بعد ثورتين شهدتهما البلاد خلال ما يقرب من عامين.

> ومن ناحيته.. دعا كل من جبريل محفوظ وذكى نقريش المندوبان الرسميان للمرشح السيسي باللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بباريس – فى تصريح لمراسلة وكالة انباء الشرق الاوسط – ابناء الجالية الى المشاركة فى “العرس الديمقراطى وان يحرص كل مصرى و مصرية “على ممارسة هذا الحق الذى طالما كنا نطالب به على مدى عقود من الزمن من خلال العديد من المؤتمرات التى عقدت بالوطن الام وايضا مناشدة المسئولين من صانعى القرار حتى تبلور اخيرا وتحقق وتم اقراره بحكم قضائى والمتمثل فى احقية المصريين بالخارج فى المشاركه فى الاستفتاءات وفى الانتخابات”.

> كما دعا مندوبا السيسي بباريس الجميع الى اظهار الصورة الحضارية لمصر امام العالم من خلال مشاركته فى هذه العملية الانتخابية.

وعلى الجانب الآخر..تواصل الحملة الرسمية لدعم المرشح حمدين صباحى بفرنسا فعالياتها وانشطتها لحث المصريين على التصويت.. وقال مصطفى بكرى المنسق العام للحملة بفرنسا واحد مندوبى صباحى فى اللجنة الانتخابية بالعاصمة الفرنسية ان حملة صباحى تكثف من تواجدها فى اماكن تجمع المصريين وكذا امام مقر القنضلية العامة بباريس لتوزيع اوراق لدعاية الانتخابية للمرشح صباحى كما سيتواجد اعضاء الحملة اعتبارا من غد / الخميس/ فى محيط مقر اللجنة بالسفارة المصرية وعند مداخل ومخارج محطات مترو الانفاق لحشد المصريين.

> واوضح بكرى ان الحملة تعتزم ايضا التواجد بعد غد / الجمعة/ امام المساجد بعد صلاة الجمعة بالعاصمة الفرنسية لحث المصريين على الاقبال بكثافة على العملية الانتخابية، وايضا يوم الاحد القادم امام الكنائس المصرية لنفس الغرض.. كما تكثف الحملة ايضا توجيه رسائل ” اس ام اس” و” ام ام اس” على الهواتف المحمولة لاكبر عدد من ابناء الجالية وتتضمن اهم النقاط الواردة فى البرنامج الانتخابى للمرشح صباحى.

> واضاف مندوب المرشح صباحى ” اننا ندعو المصريين فى فرنسا والخارج الى ممارسة حقهم الانتخابى الدستورى واختيار الرئيس القادم بحرية.

> ساعات قليلة تفصل المصريين بالخارج عن انطلاق عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية وامال كبيرة يعقدها المصريون بفرنسا كما بالداخل والخارج على هذا الاستحقاق الانتخابى الاهم بعد معاناة شهدتها مصر لاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادى خلال الاعوام القليلة الماضية على الرغم من الطموحات التى عقدها الشعب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة واختطافها من جانب فصيل بعينه ليخرج المصريون بعدها فى ثورة الثلاثين من يونيو ٢٠١٣ لتصحيح المسار والتاكيد على ضرورة اقامة الديمقراطية المنشودة

أ ش أ