ضبط 245 كيلو لحوم مخالفة للذبح خارج السلخانة بقنا‎

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري بقنا وضعت ضوابط حاسمة لمنع ذبح اللحوم خارج المجازر المرخصة، لمواجهة ظاهرة الذبح خارج المجازر حيث تم ضبط 245 كجم من جميع أنواع اللحوم مخالفة للذبح خارج السلخانة وذبح بالأحراش وبيعها وذلك بمراكز قنا ونجع حمادى وضبط 17 كجم كبدة مستوردة وبيعها للمواطنين على أنها كبدة بلدية ببندر قنا.

وأشار إلي أن الكميات التي تم الكشف عليها من اللحوم والدواجن التي تم تسليمها إلي المستشفيات ودور الرعاية والمدن الجامعية ومديرية الأمن بلغت عددها 25 ألف و670 كجم خلال الشهر الماضي وذلك من خلال وجود تفتيش يومي من إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالطب البيطري تحت إشراف أطباء بيطريين مدربين ذوي كفاءة عالية .

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة للحفاظ على صحة المواطن القنائي وسعياً نـحو توفير غذاء صحي وآمن .