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الاشتباه في إصابة سيدة بـ” الكورونا” بالأقصر

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الاشتباه في إصابة سيدة بـ” الكورونا” بالأقصر الاشتباه في إصابة سيدة بـ” الكورونا” بالأقصر

اشتبهت السلطات الصحية بمحافظة الأقصر في إصابة سيدة قادمة من الأراضى بعد ادائها لمناسك العمرة بمرض” الكورونا “.

وقالت الدكتورة ناهد محمد أحمد القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن الحالة وهى لسيدة من منطقة الحبيل شمال الأقصر مازالت تحت الإشتباه فى الإصابة بالمرض ولم يتم التأكد بعد منها مؤكدة على أنه تم سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل الطبية التابعة لوزارة الصحة بأسوان والقاهرة .

وأضافت القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة إلى أن نتائج تحليل العينات تصل غدا الجمعة مشيرة إلى أن السيدة تبلغ من العمر 50 عاما وأنهت قبل أسبوع رحلة إلى الأراضى السعودية أدت خلالها مناسك العمرة وعادت عبر مطار الأقصر الدولى إلى منزلها بمنطقة الحبيل التابعة لمركز البياضية شمال الأقصرحتى ظهرت عليها بعض الأعراض المرضية فقامت أسرتها بنقلها إلى مستشفى الأقصر الدولى حيث تم وضعها على جهاز الفنتيليتور داخل إحدى غرف العزل وتتلقى العلاج اللازم لحين وصول نتائج تحليل العينات.

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أونا

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