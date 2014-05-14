ضبط 100 كيلو بانجو بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس

تمكنت قوات الأمن بالسويس اليوم الأربعاء من احباط تهريب كمية من نبات البانجو المخدر داخل سيارة أسمنت قبل مرورها بالقرب من بنفق الشهيد أحمد حمدى من ناحية سيناء

تلقى مسئلول تأمين الطرق بطريق السويس جنوب سيناء بمنطقة عيون موسي اخطارا من نجاح قوات التأمين من ضبط سيارة تحمل أسمنت قادمة من مصنع لتصنيع مواد البناء بمنطقة رأس صدر بجنوب سيناء حيث تبين اثناء فحصها أن السائق قام بعمل مخزن سرى بالسيارة بين شكائر الاسمنت وتم ضبط 22 لفافة بانجو تزن 100 كيلو.

وبمناقشة السائق اعترف انه كان سيسلم هذه اللفافات إلى أحد الأشخاص بالقاهرة لترويجها،حيث تم التحفظ على المضبوطات والسيارة والسائق باحد المناطق العسكرية وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لتولى التحقيقات.