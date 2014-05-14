“الشباب والرياضة” تجمع أراء الشباب حول مواجهة المشكلات في “بنك الأفكار”

أعلنت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة عن طرح مبادرة “بنك الأفكار” لتجميع أراء وأفكار الشباب حول مواجهة القضايا والمشكلات التى تعوق مستقبل التنمية داخل مصر.

وتدعو الوزارة شباب مصر للمشاركة فى المبادرة حيث تقوم الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بتجميع الأراء وتصنيفها وعرضها على السادة التنفيذيين بالبلاد لاتخاذ ما يلزم تجاهها.

وترتكز المبادرة على تمكين الشباب ومساهمتهم فى دراسه القضايا القومية المؤثرة داخل ربوع الوطن، ووضع حلول مبتكرة لمعالجتها فى مجالات “الأمن، الاقتصاد، التعليم، الصحة، البيئة، الثقافة، البطاله، الإعلام”، وغيرها من المجالات.