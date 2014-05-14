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بالفيديو .. برومو مسلسل ” السيدة الأولى “

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بالفيديو .. برومو مسلسل ” السيدة الأولى “ بالفيديو .. برومو مسلسل ” السيدة الأولى “

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق على موقعها التواصل الإجتماعى “الفيسبوك” برومو او الأعلان الأول لمسلسل السيدة الأولى والجدير بالذكر أن المسلسل بطولةغادة عبد الرازق ،ممدوح عبد العليم ،الفنان أحمد فؤاد سليم ،أحمد صلاح حسنى،النجم السورى باسل خياط ، سيد رجب ، سامح الصريطى ،الفنانة ريهام حجاج، ويتولى مهمة إدارة التصوير تيمور تيمور، ومنتج فنى محمد بندق، إشراف عام محمد مشيش وصفاء أبو رزق.إخراجه محمد بكير فى أول تعاون بينه وبين النجمة غادة عبد الرازق، والمسلسل من تأليف عمرو الشامى وياسر عبد المجيد.

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