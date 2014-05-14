“صوتك هيفرق” مبادرة جديدة للشباب والرياضة للتوعية بالانتخابات

تدشن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة مبادرة جديدة تحت عنوان “صوتك هيفرق”؛ للحث على المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وترتكز المبادرة على استخدام طرق مبتكرة فى توعية الموطنين من خلال الأعمال المسرحية، واستطلاع الرأى، والنشرات الدورية، واللوحات الإرشادية، ومحاضرات، وورش عمل تهدف التدريب على التصويت الصحيح ومراقبة الانتخابات، والتدريب على العملية الانتخابية.

وتستهدف المبادرة الشباب فى جميع المحافظات من مراكز الشباب والمواطنين بواقع 500 مشارك من كل محافظة ، ويشارك بها نخبة من الكوادر الشبابية التى قامت وزارة الشباب والرياضة بتدريبهم فى العمل البرلمانى والسياسى داخل المحافظات، لنقل ما اكتسبوه من خبرات لأقرانهم الشباب.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الشاب على نشجيع الشباب بصورة إيجابية للمشاركة فى العملية الانتخابية فى خطوة تساعد الشباب على صنع القرار ، وبناء وطنهم بالشكل الذى يرغبونه.