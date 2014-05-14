زيّني صالونك بلمسات صيفيّة عصريّة

مع بداية كلّ فصل، تجدّد الطبيعة حلّتها، ولا بدّ للديكور السائد في منزلك من أن يواكب هذا التغيير، ولو عبر تفاصيل بسيطة.

ومع حلول الصيف، "سيدتي نت" يطلع من المهندسة ديالا موسوي على أبرز النصائح، التي تختصر صيحات الموضة لصالونك العصريّ، في خلال هذا الموسم:

- اعتمدي الألوان الأساسية للمفروشات، كالبيج والبني والرمادي والأبيض، لكونها تلائم جميع فصول السنة.

- احرصي على انتقاء الأرائك المكسوّة بالقطن لكونه يُلائم كلّ ظروف الطقس، فهو لا يُسبّب الحساسيّة ولا يلتصق بأجسام الجالسين عليه، خصوصاً في الصيف الحارّ.

- أدخلي اللمسات الصيفيّة عن طريق تزيين الأرائك والمقاعد بوسادات ذات ألوان فاتحة وزاهية تُجسّد ألوان الطبيعة، أو مزركشة بالأزهار، أو مقلّمة، أو تحمل أشكالاً هندسيّة بألون صيفيّة مشرقة، مع الحرص على عدم الإكثار من توزيعها، حتّى لا تُسبّب إزعاجاً للجالسين.

- استعيضي عن الشموع بتوزيع الأزهار الملوّنة المتفتّحة في الأرجاء.

- اختاري الطاولة الرئيسة المنخفضة التي تتوسّط جلستك من الخشب اللمّاع الذي يُعتبر موضة العصر. ويُمكن أن يحمل سطحها ألواناً جريئة، كالأزرق والزهريّ والبرتقاليّ، لتُضفي لمسة زاهيةً على صالونك.

- استعيني بطقم مؤلف من 3 طاولات متدرّجة، ذات أحجام مختلفة وأسطح خشبيّة لمّاعة، يُمكن تحريكها واستخدامها بسهولة.

- زيّني الزوايا بـ "الأباجورات" الضخمة التي تتلاءم ألوانها مع اللوحات والوسادات والطاولات والستائر.

- علّقي اللوحات ذات الألوان الزاهية، ووزّعي "الاكسسوارات" الملوّنة التي توحي بجوّ الصيف.

- أضيفي مقعداً (برجير) جلدياً في إحدى زوايا الصالون.

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