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مساعد وزير الخارجية : مندوب لكل مرشح رئاسى لمراقبة تصويت المصريين بالخارج

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مساعد وزير الخارجية : مندوب لكل مرشح رئاسى لمراقبة تصويت المصريين بالخارج مساعد وزير الخارجية : مندوب لكل مرشح رئاسى لمراقبة تصويت المصريين بالخارج

 صرح السفير عادل العشرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ان من حق كل مرشح رئاسي ان يكون له مندوب يحضر ويراقب سير العملية الانتخابية وعمليات فرز الأصوات.

وأضاف خلال لقاؤه مع الاعلامية منى سلمان فى برنامجها فى يوم على قناة دريم 2 أن منظمات المجتمع المدنى الدولية ستقوم بمراقبة العملية الانتخابية للمصريين فى الخارج خاصة من حصل بالفعل على تصاريح مراقبة الانتخابات من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كالاتحاد الأوروبي والذى سيقوم بمراقبة عمليات التصويت والفرز .

وأكد العشرى أن التصويت سيبداء من الخميس القادم فى التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء فى كل دولة طبقاً للتوقيت الخاص بها.

وأضاف العشرى انه لأول مرة سيقوم المصريين بالتصويت دون التسجيل المسبوق فى كشوف السفارات ويكتفى فقط ببطاقة الرقم القومى أو أصل الجواز الحديث الذى يحتوى على بيانات بطاقة الرقم القومى.

وناشد العشرى المصريين فى الخارج ممارسة حقهم الدستورى والذى اكتسبوه بعد جهد طويل وشاق وأكد ان مشاركتهم هى خطوة على خارطة طريق المستقبل.

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