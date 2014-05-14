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المطار يلغي سفر راكب سوري “سكران” إلى بيروت

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المطار يلغي سفر راكب سوري “سكران” إلى بيروت المطار يلغي سفر راكب سوري “سكران” إلى بيروت

مطار القاهرة الدولي

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولى ، اليوم الأربعاء ، سفر راكب سوري الجنسية لكونه فى حالة سكر بين وهياج قبل مغادرته إلى بيروت.

ذكرت مصادر أمنية بالمطار اثناء تقدم الراكب و يدعى ” ا ع م ” لانهاء اجراءات سفره على الطائرة المصرية المتجة إلى بيروت تشكك ضابط الجوازات فى الراكب لكونه فى حالة عدم اتزان ، بعرض الراكب على طبيب الحجر الصحى بالميناء أفاد بانه فى حالة سكر بين مع فقدان للتوازن و فى حالة هياج و لا يدرك المكان و الزمان.

تم إخطار العميد محمد عبد العال مدير ادارة تأمين الركاب بالمطار فأمر بإلغاء سفر الراكب بناء على طلب الشركة و كان خروجه من الدائرة الجمركية تحت إلاشراف الامنى و الجمركي.

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