المراهقون والامتحان.. 20 نصيحة لتحقيق النجاح

يؤكد الدكتور «يسرى عبد المحسن»، استشاري ورئيس قسم الطب النفسي بكلية طب القاهرة، أن كل ابن يولد وقوة الإرادة كامنة في أعماقه؛ فقد تكون محصلة لكثير من وظائف المخ المختلفة، لكنه لم يستدل بعد على طبيعتها أو مراكزها في المخ؛ بمعنى أن الطالب -تحديداً- غير قادر على تحريكها على البدء والاستمرار في نشاطها، ومن هنا يأتي دورك في تدريب أبنائك على كيفية الإحساس بإرادتهم، والعمل على تطويعها لخدمة رغباتهم، ما عليك إلا تبني هذه النصائح.

1- خططي لعلاقة سليمة بين الإخوة، واخلقي جواً مناسباً من التفاهم والراحة والطمأنينة للأبناء.

2 - اصنعي المجد للأسرة كلها، وابتكري بيئة صالحة مليئة بالقيم الأصيلة.

3 - دربي ابنك على قواعد تنظيم الوقت حتى يصبح ذلك منهجاً لحياته وأسلوبه في الاستذكار.



4- لا تتركي التنظيم، حتى في الظروف الصعبة -الخارجة عن الإرادة-.

5- كوني قدوة لابنك بتصرفاتك؛ فهو في النهاية يكتسب الكثير منك.

6- تابعي بشكل متواصل، نموه النفسي والاجتماعي والجسماني.



7- شجعيه وارفعي روحه المعنوية، وأزيلي كل المعوقات المادية، وخففي حدة قلقه وتوتره المصحوبة بالخوف من الامتحانات.

8- تدخلي في شؤون مذاكرته في الوقت الصعب، وحاولي التقرب بهدوء، وحل مشاكله لتخطى الصعاب.

9- لا تبالغي في التدخل أو الإلحاح الشديد في تقديم المساعدة، إنما ترقبي عن بعد مع لفت نظره على أوجه التقصير؛ حتى لا يصل الابن إلى حد النفور أو الثورة والإحساس باليأس.



10- لا تضربي له أمثلة عن زملائه وأقاربه المتفوقين بصفة دائمة، فالتحقير؛ من شأنه أن يحط جهده.

11- ذكريه بأعمال وإيجابيات قام بها سابقاً.

12 - اشرحي له أن المعلومة التي يتم إدراكها ودعيه يربط بينها وبين أشياء لا يمكن له نسيانها.



13- اطلبي منه ألا يقاوم النوم، فما يحصّله أثناء الليل؛ يتبدد سريعاً، ولا يستقر في الذهن.

14- اجعليه يراجع أكثر من مادة معاً، ولتكن واحدة نظرية والأخرى تطبيقية؛ مثلاً: لغة عربية مع رياضيات، إنجليزي مع كيمياء.

15- ساعديه في عمل جدول ليستغل وقته، مع الموازنة بين الاستذكار والترويح عن النفس.



16 - أخبريه أن تكرار المعلومات وتسجيلها على الورق يفيد.

17- حافظي على صحته بالغذاء السليم والتريض بعض الوقت؛ بهدف تنشيط الذاكرة والحفاظ على سلامتها.

18- لا تقدمي له المشروبات المنبهة، واستعيضي عنها بالمشروبات الطبيعية التي تكثر فيها الفيتامينات.



19 - أكثري من فترات الراحة كل ساعتي مذاكرة؛ حتى لا يرهق الابن جسده ونظره.

20- حفزيه بما سيناله بتفوقه ونجاحه في الامتحان، والأفضل رصد جوائز تشجيعية له.