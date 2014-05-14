إعداد تصميمات 1000 وحدة سكنية بمدينة العبور بمساحة 63 مترًا للواحدة

بدأ جهاز مدينة العبور فى إعداد التصميمات الخاصة بأساسات 1000 وحدة سكنية، بمساحة 63 مترًا للوحدة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى سيعتمد على تنوع المساحات، كما يتولى جهاز المدينة الإعداد لتوقيع بروتوكول مع الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، لتصميم وتنفيذ مرحلة تطوير مداخل المدينة كمرحلة أولى لحل أزمة التكدس المرورى، بتكلفة تقديرية 102 مليون جنيه.

صرح بذلك المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، فى بيان له اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الجهاز يتولى حاليا إعداد التصميمات الخاصة بالأساسات لـ 50 عمارة - 1000 وحدة -، بمساحة 63 مترا فى منطقة إسكان المستقبل، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك لتنوع المساحات فى المشروع، بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تنفيذ نموذج "البندق"، بهذه المساحة التى تناسب بعض الشرائح من محدودى الدخل، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال الجسات الخاصة بالعمارات.