تحذير من إختناق الأطفال داخل السيارات المغلقة

حذرت مصادر أمنية وصحية من حوادث الاختناق داخل المركبات، التي تحدث في فصل الصيف التي راح ضحيتها عدد من الأطفال في السنوات الماضية.

وشددت على أن 5 دقائق فقط كافية لاختناق طفل متروك بمفرده في سيارة مغلقة وفي حالة تشغيل داخل موقف مغلق.

ووفقاً لمدير معهد دبي القضائي الدكتور جمال السميطي يجازى ولي الأمر في حالة تركه لأطفال بمفردهم داخل المركبة دون رقابة بعقوبة تبدأ من شهر إلى ثلاث سنوات، وفقاً لنوع الأضرار التي ألمت بالأطفال.

وشدد السميطي على ضرورة عدم منح الأطفال دون سن السادسة والمعاقين، الثقة الزائدة وتركهم بمفردهم في السيارات دون رقابة من ذويهم لأي ظرف كان، لأن ذلك التصرف يمكن أن يؤدي إلى اختناقات قد تؤدي إلى الوفاة.

ويرجع ذلك لعدة أسباب منها: عبث الأطفال بأجهزة السيارة، ارتفاع درجات الحرارة، الأعطال الفنية والميكانيكية التي يمكن أن تعمل على احتراق السيارة أو تسرب غازات سامة داخلها.

من جهة اخرى نهى رئيس جمعية العناية الحرجة الدكتور حسين آل رحمة عن ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات، لأن أشعة الشمس المباشرة على الأطفال تتسبب في اختناقهم نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الخانق.

ويتسلل ذلك الغاز ببطء إلى الأطفال، ويحل محل الأكسجين في الدم، مما ينجم عن ذلك حوادث اختناق وتلف دماغي بسبب نقصان الأكسجين في الدم.

وأضاف: هذه الحوادث تتكرر في الصيف على وجه التحديد، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وإبقاء السيارة في حالة تشغيل لتبريد مقصورة السيارة.

ويؤدي ترك الأطفال داخل السيارة دون رقابة، خصوصاً عند إغلاق السدادات الداخلية، التي لا تسمح بتغيير الهواء داخل السيارة أثناء تشغيل المكيف، إلى اختناق الأطفال.

ويعد ترك السيارة في حالة تشغيل داخل موقف مغلق كفيلاً باختناق طفل في مدة يمكن أن لا تتجاوز خمس دقائق، وذلك بسبب نفاذ غاز أول أكسيد الكربون السام إلى الجهاز التنفسي، وفقاً للدكتور حسين آل رحمة.

ووصف عملية ترك الأطفال وحدهم في السيارة دون تشغيل وتحديداً في فصل الصيف، بأنه أمر في غاية الخطورة وذلك بسبب الحرارة العالية التي تعمل على زيادة ضغط الأكسجين داخل المقصورة.

ويسهم تبخر الغازات السامة من المقاعد والمحتويات الداخلية للسيارة المصنوعة من البلاستيك والجلد والإسفنج، في اختناق الأطفال تحديداً.

وناشد كافة الأجهزة المعنية في الدولة تنظيم حملات توعية لأولياء الأمور والسائقين لحضهم على عدم ترك أبنائهم الصغار داخل السيارات في فصل الصيف لأي سبب كان.

وشدد على أن ترك الأطفال وحدهم دون أحد يرعاهم أحد داخل السيارة جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، لأن الطفل يمكن أن يعبث بالسيارة ويقوم بإطفاء المحرك أو المكيف، بدرجات حرارة عالية ما يؤدي إلى اختناقه.

وتتسبب درجات الحرارة المرتفعة في حالة ترك السيارة في وضعية التشغيل إلى ارتفاع حرارة مبرد السيارة «الرادييتر» ما يؤدي إلى اشتعال حريق يمكن أن يلتهم السيارة بمن فيها.

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