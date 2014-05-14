بالصور…الصين تصنع نسخة طبق الأصل لتمثال أبو الهول

قامت الصين بعمل مجسم طبق الأصل لتمثال أبو الهول الشهير، في إحدى القرى الصينية، بنفس المقاييس الحقيقية للتمثال، الذي يتربع على رمال منطقة الجيزة .

وتجمع سكان مقاطعة “هيببى” الصينية حول التمثال -الذي شيد بالخرسانة المسلحة على مساحة 60 مترا بارتفاع 20 مترا- لالتقاط الصور التذكارية أمام التمثال “المقلد”، الذي استغرق بناؤه شهرين بحسب ما افادت “سكاي نيوز عربية”.

وقام مصمموه بتقليد أبو الهول “الأصلي” تماما، في دقة تصميم تفاصيل الرأس، وهو رأس إنسان، وكذلك الجسد الذي يأخذ شكل أسد، بالإضافة إلى “نسخ” أنف أبو الهول المكسور، الذي تضرر في ظروف غامضة قبل مئات السنين.

وقال القائمون على البناء إن التمثال الجديد شيد لأغراض التصوير السينمائي، كما أنهم يتوقعون أن يشكل المكان نقطة جذب سياحية في البلاد.

ويقع تمثال أبو الهول الأصلي على هضبة الجيزة في مصر، على الضفة الغربية لنهر النيل، إلى جانب أهرامات الجيزة الثلاثة الشهيرة: خوفو وخفرع ومنقرع.

والبناء الأصلي لتمثال أبو الهول تم تشييده قبل 2500 قبل الميلاد، في عهد أحد رموز الفراعنة خفرع، ويعتقد أن وجه التمثال يحمل معالم وجه هذا الرجل.