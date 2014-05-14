جلسة لطلبة الإعلام عن تأثير التعليم الأكاديمي على سوق العمل

كشف نادي دبي للصحافة عن تنظيم جلسة خاصة لطلبة الإعلام في الدولة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، وذلك انطلاقاً من رؤية النادي بأهمية التعرف على تطلعات واحتياجات جيل الشباب من سوق العمل الإعلامي بالإضافة إلى أهمية إشراك الطلبة في هذا المحفل الإعلامي الضخم لاكسابهم معرفة وخبرات إلى جانب تعليمهم الأكاديمي.

وأعلن النادي أن الجلسة الخاصة تعقد بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركية في دبي، تحت عنوان «أثر التحصيل الأكاديمي الإعلامي على سوق العمل ومستقبل الإعلام العربي الجديد»، وتلقي الضوء على أهمية تخريج جيل من الإعلاميين القادرين على مواكبة التطور السريع الحاصل في مجال الإعلام على الصعيد العربي والعالمي، خصوصاً أن سوق العمل الإعلامي الحالي يشهد انتشاراً لكوادر غير متخصصة في هذا المجال، مما يضع كليات الإعلام في الدولة تحت مسؤولية وضع منهج متطور يواكب متطلبات السوق.

الساحة الإعلامية

وتناقش الجلسة كذلك كيفية ترجمة المجهود الأكاديمي على أرض الواقع وأثره على الساحة الإعلاميّة، إلى جانب التطرق إلى مدى استعداد المواهب الشبابية للعمل في السوق الإعلامي بعد التخرج، وفيما إذا كانت كليات الإعلام تلعب دوراً فعالاً في تعزيز هذه المواهب وإعدادها لسوق العمل، وأيضاً كيف يمكن تعزيز عمل الطلبة كصحافيين أو سينمائيين على شبكة الإنترنت.

وتشمل الجلسة تقديم الطلبة لعروضات غير تقليديّة تثبت كيف أن دراسة الإعلام ضروريّة لإعداد جيل قادر أن يُنجز ويغيّر عدة مفاهيم في المجال الإعلامي.

وتدير الجلسة الصحافية والأستاذة في كلية محمد بن راشد للإعلام ديمة الخطيب، ويشارك فيها كل من علي الرميثي، مدير قناة دبي الفضائية، وغسان حرفوش، الرئيس التنفيذي لشركة أم سي أن، والمذيع في مؤسسة دبي للإعلام حامد بن كرم، إلى جانب الطلبة، روان المحمد ورغد الزركلي من كلية محمد بن راشد للإعلام، والطالبة نور يوسف محمد من جامعة زايد.

دورات المنتدى

وقال علي جابر، عميد كليّة محمّد بن راشد للإعلام: أعتقد أنّ هذا التعاون مع كليّة محمّد بن راشد للإعلام وطرح موضوع أثر التحصيل الأكاديمي الإعلامي على سوق العمل ومستقبل الإعلام العربي الجديد مهمّ جدًّا. مضيفاً أن سوق العمل الإعلامي يعاني من نقص في الخبرة والكفاءة المبنيّة على دراسة وتخصّص، ومن هنا ارتأينا تأسيس كليّة محمّد بن راشد للإعلام لتقدّم منهجا حديثا يسلّح الطلاّب بمهارات تهيّئهم للانخراط والتميّز بسوق العمل.

وتوجهت منى بوسمرة، مدير منتدى الإعلام العربي، مدير نادي دبي للصحافة، بالشكر إلى كلية محمد بن راشد للإعلام على تعاونهم في تنظيم هذه الورشة قائلة إن تخصيص ورشة عمل لطلبة الإعلام ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي لهذا العام يأتي من منطلق حرصنا على إدماج الشباب في المبادرات التي من شأنها إثراء معرفتهم وخبرتهم قبل دخولهم معترك العمل، وإيماناً منا بالقدرات الشابة وبدور الشباب في نهضة الوطن، مضيفة أن الورشة ستساهم بلاشك في توسيع آفاق الشباب حول علاقة التعليم الأكاديمي والمجال العملي.